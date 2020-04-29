Fransa Ligi iptal oldu

17 Haziran’da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Cumhurbaşkanı Macron’un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatmasının ardından sportif faaliyetlerin devam etmesinin imkansız olduğunu açıkladı. UEFA, liglerin Ağustos ayına kadar bitmesini isterken, Fransa ise alınan kararları önümüzdeki salı günü bildirecek.