Fransa Lig Kupası finali koronavirüs ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol etkilenmeye devam ediyor. Serie A'da liglerin ertelenmesinin ardından başta İspanya olmak üzere Polonya, İsviçre, Portekiz gibi ülkelerde ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birçok mücadele seyircisiz oynanacak. Bu kararlara bir yenisi daha eklendi.

4 Nisan'da Stade de France'da PSG ile Lyon arasında oynanması planlanan Fransa Lig Kupası finali da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanacağı daha önce açıklanmıştı.