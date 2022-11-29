Fransa kazanırsa Benzema da kazanır!

Son Dünya Şampiyonu olarak Katar'daki turnuvaya katılan Fransa, D Grubu'nda Tunus ile oynayacağı son karşılaşma öncesi 2'de 2 yaparak Son 16 Turu'na çıkmayı garantiledi.





Fransızlar, önce Avustralya'yı, ardından da Danimarka'yı mağlup ederek 6 puana ulaştı. Horozlar, turnuvanın öncesinde ve sonrasında şok sakatlık haberleriyle sarsılsa da 2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri arasında yer alıyor.

Nkunku'nun yerine alınmıştı

Teknik direktör Didier Deschamps'ın ekibinde Avustralya mücadelesinde sakatlanan Lucas Hernandez, kupayı kapattı. Lucas'ın öncesinde Kante, Paul Pogba, Maignan ve Kimpembe gibi yıldızların yanı sıra hazırlık sürecinde resmi kadroda bulunan Nkunku sonra da Karim Benzema idmanda sakatlandı.





Deschamps, Nkunku'nun yerine Randal Kolo Muani'yi takıma dahil etti. Ancak Benzema, evine erken dönmesine rağmen Dünya Kupası listesinde yer alıyor. Yani Lucas maça çıktı ama Benzema, eğer ülkesi Katar'da da mutlu sona ulaşırsa, bu büyük kupada maça çıkmadan şampiyonluk madalyasının sahibi olacak.