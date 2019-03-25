Fransa - İzlanda maç sonucu: 4-0

Milli takımımızın grubunda Fransa, sahasında İzlanda'yı Umtiti, Giroud, Mbappe ve Griezmann'ın golleriyle 4-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

25 Mart 2019, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
- A +
Fransa - İzlanda maç sonucu: 4-0

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı H grubunda Fransa ile İzlanda, Stade de France'da karşı karşıya geldi. İki favoriyi karşı karşıya getiren maçta kazanan 4-0'la yıldızlar topluluğu Fransa oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samuel Umtiti, 68. dakikada Olivier Giroud, 78. dakikada Kylian Mbappe ve 84. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Olivier Giroud attığı golle birlikte Fransa Milli Takımı formasıyla 35 gole ulaştı. Trezeguet'yi sollayan Giroud, Fransa Milli Takımı formasıyla en çok gol atan 3. futbolcu oldu. 2. sırada 41 golle Platini, 1. sırada ise 51 golle Thierry Henry bulunuyor.

Fransızların harika çocuğu 20 yaşındaki Mbappe ise, 30. maçında 12. golünü kaydetti, çıkışını sürdürdü.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya çıkaran Didier Deschamps'ın ekibi Milli Takım'ı solladı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. 3 puanda kalan İzlanda ise 4. sırada yer aldı.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.