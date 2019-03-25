Fransa - İzlanda maç sonucu: 4-0

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı H grubunda Fransa ile İzlanda, Stade de France'da karşı karşıya geldi. İki favoriyi karşı karşıya getiren maçta kazanan 4-0'la yıldızlar topluluğu Fransa oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samuel Umtiti, 68. dakikada Olivier Giroud, 78. dakikada Kylian Mbappe ve 84. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Olivier Giroud attığı golle birlikte Fransa Milli Takımı formasıyla 35 gole ulaştı. Trezeguet'yi sollayan Giroud, Fransa Milli Takımı formasıyla en çok gol atan 3. futbolcu oldu. 2. sırada 41 golle Platini, 1. sırada ise 51 golle Thierry Henry bulunuyor.

Fransızların harika çocuğu 20 yaşındaki Mbappe ise, 30. maçında 12. golünü kaydetti, çıkışını sürdürdü.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya çıkaran Didier Deschamps'ın ekibi Milli Takım'ı solladı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. 3 puanda kalan İzlanda ise 4. sırada yer aldı.



