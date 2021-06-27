Kupanın tartışmasız en büyük favorileri arasında gösterilen Fransa, EURO 2020 Son 16'da Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan en iyi üçüncüler arasına girerek bir üst tura çıkan İsviçre ile Romanya'nın Başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşılaşacak. Güney Amerika Futbol Federasyonu ile UEFA'nın hakem değişimi projesi kapsamında turnuvada boy gösteren Arjantinli Fernando Rapallini maçta düdük çalacak. Kazanan, çeyrek finalde Hırvatistan İspanya'nın galibiyle Son 8'de kapışacak. Fransızlar, İsviçre'yi 16 kez yendi, 12 kez mağlup oldu ve 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ulusal Arena'da oynanacak Fransa - İsviçre maçını Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa - İsviçre muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic