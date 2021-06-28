Euro 2020 Fransa - İsviçre maçı Canlı

Kupanın tartışmasız en büyük favorileri arasında gösterilen Fransa, EURO 2020 Son 16'da Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan en iyi üçüncüler arasına girerek bir üst tura çıkan İsviçre ile Romanya'nın Başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşılaşacak. Güney Amerika Futbol Federasyonu ile UEFA'nın hakem değişimi projesi kapsamında turnuvada boy gösteren Arjantinli Fernando Rapallini maçta düdük çalacak. Kazanan, çeyrek finalde Hırvatistan İspanya'nın galibiyle Son 8'de kapışacak. Fransızlar, İsviçre'yi 16 kez yendi, 12 kez mağlup oldu ve 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Fransa - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ulusal Arena'da oynanacak Fransa - İsviçre maçını Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Fransa: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Kante, Pogba, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic









Maç Başladı

6.dakikada sol kanattan Mbappe ortaladı arka direkte Akanji son anda çıkardı

GOL! 15.dakikada İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Zuber ortaladı iyi yükselen Haris Seferovic kafayı vurdu ve köşeden golü attı

29.dakikada Rabiot sol kanattan girdi sert vurdu, top yandan auta gitti

İlk yarıyı İsviçre 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

PENALTI! 53.dakikada İsviçre penaltı kazandı

LLORIS KURTARDI! 54.dakikada Ricardo Rodrigues'in penaltısını kaleci Hugo Lloris çıkardı

MBAPPE KAÇIRDI! 56.dakikada Mbappe uygun durumda sağ ayağının içiyle vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! 57.dakikada Mbappe ara pasını verdi Benzema topu alıp klas bir vuruşla skoru 1-1 yaptı

BENZEMA ŞOV! GOL! 59.dakikada Fransa, Benzema golüyle 2-1 öne geçti. Mbappe ile verkaç yapan Griezmann şutunu çekti kaleciden seken topa Benzema kafayla vurdu ve golü attı

73.dakikada ceza sahası dışından Coman vurdu şutu kalecide kaldı

GOL! 75.dakika Fransa, Pogba'nın golüyle 3-1 öne geçti. Ceza sahası dışından klas vuran Paul Pogba, turnuvanın en güzel gollerinden birini attı

GOL! 82.dakikada İsviçre, Seferovic ile farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Seferovic kafayla golü attı

83.dakikada Rabiot ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti







