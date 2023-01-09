Fransa futbolunda Zinedine Zidane depremi: 'Saygısızlık'

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, Katar'a da büyük favori olarak geldi. Maviler, finali kaybettikten sonra Teknik Direktör Didier Deschamps ile yolların ayrılacağı iddiaları gelmeye başlamıştı.





Fransız basınında, 54 yaşındaki teknik adamın yerine geçecek isimlerle ilgili haberler dahi yapılmıştı. Fransa Futbol Federasyonu dedikodulara son verecek bir hamle yaptı.

Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

ZINEDINE ZIDANE BEKLİYORDU

Haziran 2021'de Real Madrid'den ayrılan Teknik Direktör Zinedine Zidane'nın, bir süredir Fransa Milli Takım 'ının teknik direktörlüğü için beklediği ifade edilmişti.

Deschamps'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından başarılı teknik adamın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

ZIDANE'IN REDDETTİĞİ ÜÇ MİLLİ TAKIM

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; 50 yaşındaki teknik direktör, Dünya Kupası'nın ardından üç milli takımdan teklif aldı. 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda Hollanda'ya mağlup olarak veda eden Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi Zidane tarafından reddedildi.





Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fas'a elenerek veda eden Portekiz Milli Takımı, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Jose Mourinho ile görüşen, ancak ünlü teknik adamı ikna edemeyen Portekiz Futbol Federasyonu'nun Zidane ile görüştüğü ve reddedildiği öğrenildi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI MİLLİ TAKIMI'NI DA REDDETTİ

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmişti. Dünya Kupası'nı beş kez ile en fazla kazanan ve 2022'de de şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen Sambacılar'da Teknik Direktör Tite, ülkeye döndükten sonra görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da adının geçtiği Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Zinedine Zidane'a da teklif yapıldığı ortaya çıktı. Zinedine Zidane diğer teklifler gibi Sambacılardan gelen teklifi de reddetmeyi tercih etti.





FRANSIZ YILDIZLAR AYAĞA KALKTI

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane'ın isminin Brezilya Milli Takımı ile anılmasının ardından, gazetecilerden gelen bir soruya skandal bir yanıt vermişti.

Le Graet, "Zidane, Brezilya Milli Takımı'na mı gidiyor, başka bir yere mi bilmem. Beni aramadı, arasa da açmazdım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya ilk tepki Kylian Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Zidane, Fransa demektir. Onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mbappe'ye daha sonra Djibril Cisse ve Franck Ribery de katıldı. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe de "Kabul edilemez" manşetiyle çıktı.

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REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Zinedine Zidane'ın hem futbolcu hem de teknik direktör olarak efsaneleştiği Real Madrid yaşananlara kayıtsız kalmadı. İspanyol devinden yapılan açıklamada; " "Real Madrid, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in dünya sporunun en büyük efsanelerinden biri olan Zinedine Zidane hakkında yaptığı talihsiz açıklamalardan üzüntü duymaktadır.

Bu sözler, dünyanın bir yanındaki futbol taraftarlarının en çok hayran olduğu figürlerden birine saygısızlık anlamına geliyor ve kulübümüz derhal düzeltilmesini bekliyor.

Dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu, diğer birçok ünvanın yanı sıra ülkesinin formasını giyen Zinedine Zidane, sporun değerlerini temsil ediyor ve bir antrenör olarak da birçok oyuncuya yol gösterdi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın 2021'de Fransa ile Uluslar Ligi şampiyonu olan ve şu anki Ballon d'Or'un sahibi olan kaptanımız Karim Benzema hakkında yaptığı açıklamalar gibi, uygunsuz açıklamalar."

BİR TEPKİ DE SPOR BAKANINDAN

Fransa Spor Bakanı Amelie Castera da konuyla alakalı sert bir açıklama yaptı. Castera yaptığı açıklamada; "Noel Le Graet, Zidane için sarf ettiği utanç verici, saygısızca ve kabul edilemez sözleri nedeniyle özür dilemeli. Bir federasyon başkanı böyle konuşamaz. Zidane'dan mutlaka özür dilenecek!"





LE GRAET ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin odak noktasında yer alan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in özür dilediği iddia edildi. AFP'de yer alan habere göre, Le Graet yanlış anlaşılmaya yol açan sözlerinden dolayı kişisel özürlerini iletti.