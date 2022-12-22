Fransa Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na da 2018'de olduğu gibi büyük favorilerden biri olarak katıldı. Finale kadar gelen Avrupa temsilcisi, Arjantin'e penaltı atışları sonucunda mağlup olarak ikinci oldu.





Kupaya finalde veda eden Fransa Milli Takımı'nda Teknik Direktör Didier Deschamps'ın geleceği tartışılmaya başlanırken, Zinedine Zidane'ın göreve geleceği iddia edilmişti.

BAŞKANDAN DESCHAMPS AÇIKLAMASI

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ouest-France'a yaptığı açıklamada Teknik Direktör Didier Deschamps ile yolların ayrılacağını yönündeki haberler için,"Öncelikle üyelerle görüşmem gerekiyor, ancak bunu Guingamp'ta halledeceğiz.

Deschamps kalmak istemezse görüşmeler kısa sürer. Eğer kalmak istiyorsa, uzun süreli görüşmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'dan 2012'de görev almaya başlayan Fransız teknik adam, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanma başarısını gösterirken, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti.





ZIDANE SÖZLERİ

Başkan Le Graet, Deschamps'ın ayrılması durumunda Zinedine Zidane ile görüşüp, görüşmeyecekler yönündeki soruya ise, "Deschamps'ın ayrılabileceğini hiç düşünmedim. Gazetecilerden bazıları onun ayrılmasını istiyor, ancak ben bunlardan hiç etkilenmedim.

Deschamps işini iyi yaptı ve önceliğe sahip. Sanırım bu konuda aynı fikirdeyiz." diye kaydetti.