Fransa-Fas maçına damga vuran pozisyon! Sosyal medya ayağa kalktı...

2022 Dünya Kupası'na Afrika Elemeleri 2. Tur I Grubu'nu 18 puanla lider tamamlayarak gelen Fas, Katar'da adından bir hayli söz ettirmeyi başardı. F Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile kapışan Afrika temsilcisi, büyük bir sürprize imza attı.

Walid Regragui: Neden Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmiyoruz?

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı devirerek liderliği kapan Walid Regragui'nin ekibi, son 16 turunda İspanya ile karşılaştı. Maç öncesi konuşan Regragui, Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal edebileceklerini belirtti, "Böyle bir grupta lider olmak kolay bir şey değil. Afrika'nın burada olduğunu herkese göstermeliyiz. Bakış açımızı değiştirmeliyiz. Neden Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmiyoruz?" dedi. Fas, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fas çeyrek finale, İspanya eve...

İspanyollar, penaltılarda 3 vuruştan da faydalanamazken Bono, 2 kurtarışla öne çıktı. Penaltı vuruşlarında Badr Banoun ile 1 atıştan yararlanamayan Fas'ın gollerini atan isimler; Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ve Achraf Hakimi oldu. Fas, 6. kez katıldığı Dünya Kupası macerasında ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

Luis Enrique veda etti

Fas'a elenerek kupaya veda eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. İspanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Luis de la Fuente, İspanya A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Portekiz'i Youssef En Nesyri yıktı

Büyük bir sürprize imza atarak İspanya'yı deviren Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Cristiano Ronaldo'lu Portekiz oldu. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello’nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas forması giyen Walid Cheddira, 65. dakikada Selim Amallah’ın yerine oyuna girdi ve 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı

Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010’da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.





Walid Regragui'nin tarihi başarısı...

Afrika temsilcisi, İspanya'nın ardından Portekiz'i kupanın dışına itip yarı finale yükselme başarısı göstererek adeta tarih yazdı. Walid Regragui de bir Dünya Kupası çeyrek finalinde teknik direktörlük yapan ilk Afrikalı oldu.

Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi. Gruplarda Gana ağlarını penaltıdan sarsan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti. Her fırsatta kupayı ne kadar çok istediği dile getiren Portekizli süperstar, Fas mağlubiyeti sonrası duygusal anlar yaşadı ve hüngür hüngür ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Fas'ın başarısı Portekiz'i salladı

Portekiz gazetesi Record’un ‘Karar zamanı’ başlıklı haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Soares Gomes da Silva, milli takım teknik direktörü Fernando Santos’un geleceğine karar vermek için acil bir toplantı çağrısı yaptı. Habere göre yapılacak toplantıda Ronaldo’nun yedek bırakılması başta olmak üzere Fernando Santos’a 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki kararları ve performansı sorulacak. Yapılacak toplantıda Fernando Santos’un görevine son verilmesi de dahil olmak üzere birçok seçeneğin masada olduğu ifade edildi.

Fransa maçına kadar sadece 1 gol

Avrupa'nın devlerini kupanın dışında bırakan Fas, 5 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yediği tek golü Naif Aguerd, kendi ağlarına gönderirken Atlas Aslanları'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Fas Milli Takımı'nın başına geçen Walid Regragui, ülkesi ile birlikte kupanın en büyük sürprizine imzasını attı. Regrague, Fransa maçı öncesi, "Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Kupa öncesinde şampiyonluk şansımız yüzde 0.01'di. Şimdi yüzde 12'de miyiz? Çok şükür! Finalde olmak istiyorum. Umarım Fransa bize saygı duymaz. Çünkü öyle olursa işimiz zor olur. Hakimi, Mbappe'yi benden daha iyi tanıyor. Mbappe'ye karşı bir planımız yok. Çünkü sadece o yok. Takımda Griezmann dahil birçok yıldız var" ifadelerini kullandı.









Didier Deschamps: Fas takımı takdiri hak ediyor

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas’ın sadece 1 gol yediğine dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adam, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Fas takımı takdiri hak ediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

Peri masalı sona erdi

Tarihinde ilk kez yarı final gören Afrika temsilcisi Fas, son şampiyon Fransa karşısında sürprizi gerçekleştiremedi. Üst üste ikinci finali için sahaya çıkan Horozlar, Theo Hernandez ve Randal Kolo'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak finale yükseldi. 17 Aralık Cumartesi günü Fas ile Hırvatistan üçüncülük maçına çıkacak. 18 Aralık Pazar günü ise TSİ 18.00’de oynanacak Arjantin-Fransa finalinde kupa sahibini bulacak.

Fransa-Fas maçına damga vuran pozisyon

"Rocky filmini izlediğinizde, yüreği ve tutkusu nedeniyle Rocky Balboa’yı desteklemek istersiniz. Bence biz bu Dünya Kupası’nın Rocky’siyiz” diyen Regragui, Fas'a tarihi bir başarı yaşattı. 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde yarı finalde oynayan ilk takım Fas olurken Fransa maçının ilk yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı.









Cesar Ramos'tan sürpriz karar

Al Bayt Stadı'nda 5. dakikada Theo Hernandez'in attığı golle geriye düşen Fas, Fransa kalesine yüklenirken 27. dakikada ceza sahasına giren Boufal, yıldız sol bekin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fas cephesi, penaltı beklerken Meksikalı hakem Cesar Ramos, faulü Fransa lehine verdi.

Sosyal medya ayağa kalktı

Faslı futbolcular ve teknik heyet, yoğun bir şekilde penaltı itirazlarında bulunurken Ramos, Boufal'a sarı kart çıkardı. Maçın 1-0 olması ve olası bir penaltıda Afrika temsilcisinin beraberliğini yakalayabileceğini belirten binlerce futbolsever, sosyal medya üzerinden hakemi sert bir dille eleştirdi, "Fişi Meksikalı çekti, Fas'ın hızını Ramos kesti" şeklinde yorumlarda bulundu.