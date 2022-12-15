Ortaya attığı kehanetlerinin doğru çıkması nedeniyle 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen BrezilyalI kahin Athos Salome, Dünya Kupası ile ilgili kehanetleri ile gündemde.

Neymar ve Danilo Güney Kore maçı öncesi Brezilya ile antrenmanda





BREZİLYA’NIN ELENECEĞİNİ BİLMİŞTİ

Lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı ünlü kahin Athos Salome geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'nın kupaya veda edeceğini açıklamış ve Sambacılar'ın elenmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1'lik skorla geçen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaştı. Normal süresi 0-0, uzatması 1-1 berabere biten maç penaltılara gitti. Sambacılar, penaltı atışları sonrası Dünya Kupası'na veda etti.





KAZA SÖZLERİ KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı kupanın favorilerinden olan ülkesi Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda edeceği tahmini ile şaşırtan Salome, "Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyerek de herkesi korkutmuştu.

ELIZABETH'İN ÖLÜMÜNÜ BİLMİŞTİ!

Brezilyalı Salome, daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs salgını, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve Rusya-Ukrayna savaşı yaşanacağına dair kehanetleri tutmuştu. 12 yaşında diğer insanlardan farklı olduğunu fark ettiğini iddia eden Salome, "Bazen kendimden şüphe ediyordum, çünkü yaşanması muhtemel olmayan şeyler kısa süre içinde gerçekleşiyordu" demişti.

FİNAL TAHMİNİ: FRANSA - ARJANTİN

Brezilya'nın eleneceğini söyleyen kahin Salome, turnuvada finale çıkacak takımları da açıklamıştı. Salome'nin tahminine göre Arjantin ile bir orta Avrupa ülkesi 18 Aralık'ta kupayı almak için maça çıkacaktı. Salome, Orta Avrupa takımı dedikten sonra direkt Fransa'nın ismini verdi.





FAS TURNUVAYA VEDA ETTİ

Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas, Al Bayt Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 5’inci dakikasında Fransa, Theo Hernandez’in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Fransa üstünlüğü ile geçildi. 78’inci dakikada Dembele’nin yerine oyuna giren Kolo Muani, 79’da takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü attı. Mücadelede başka gol olmadı ve 2-0 kazanan Fransa, finalde Arjantin’in rakibi oldu.

FRANSA DA KAZANINCA KEHANET TAMAMLANDI

Arjantin’in Hırvatistan’ı elemesiyle kehanetin ilk adımı gerçekleşti. Dün akşam ise Fransa’nın Fas’ı 3-0’lık skorla geçmesiyle Salome’nin tüm söyledikleri gerçekleşmiş oldu. Öte yandan Salome, finali kimin kazanacağıyla alakalı bir kehanette bulunmadı.