Fransa - Fas maçı iddaa oranları

Hastalıklarla uğraşan Fransa ile sakatlıklarla boğuşan Fas, Al-Bayt Stadyumu'nda kozlarını paylaşıp finalde Arjantin'in rakibi olmaya çalışırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

D Grubu'nu 6 puanla lider bitirip Son 16'da Polonya, çeyrek finalde İngiltere'yi kupa dışına iten Fransa'da "hastalık kabusu" baş gösterdi. Savunmadan Dayot Upamecano, orta alandan Adrien Rabiot son çalışmada takımla birlikte değildi. İki oyuncunun da boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle gruptan ayrı salon çalışması gerçekleştirdiği, durumlarının maç saati netlik kazanacağı belirtildi. Upamecano yetişmezse Raphael Varane'nin savunma partneri Ibrahima Konate olacak. Rabiot ilk 11'de olmazsa yerine Youssouf Fofana'yı izleyeceğiz. Hafta başında antrenman kaçıran Aurelien Tchouameni ise hazır durumda. Orta alan ikilisi muhtemelen "Fofana & Tchouameni" şeklinde oluşacak. Hücumda değişiklik yok... Sol kanatta Kylian Mbappe, tersinde Ousmane Dembele, orta alan ile hücum bağlantısında Antoine Griezmann ve en ileride Olivier Giroud boy gösterecek.

Dünya Kupası tarihinde Afrika'dan ilk kez bir takım yarı finalde boy gösterecek ve bu takım Fas! Katar'da oynadıkları 5 maçta kalelerinde sadece 1 gol gördüler, o golü de kendi kalesine Nayef Aguerd (Kanada maçı) attı. Kalede Yassine Bounou gerçeği söz konusu ama savunmada ciddi eksikler olabilir... Bounou, İspanya ile oynadıkları Son 16 maçında 2 penaltı kurtardı; çeyrek finalde Portekiz karşısında 3 kritik kurtarışa imza attı. As stoper ikilisi "Romain Saiss & Aguerd" yarı finalde arkadaşlarını yalnız bırakabilir. Saiss, Portekiz maçını tamamlayamadı; Aguerd, Portekiz maçında hiç oynamadı. As sol bek Noussair Mazraoui de Portekiz karşısında süre almadı. Fransa maçı öncesi durumu belirsiz. TD Walid Regragui'nin stoper tercihleri "Achraf Dari & Jawad El Yamiq" olacak, sol bekte bir kez daha Yahya Attiat-Allah görebiliriz. Orta alanda Sofyan Amrabat, hücum merkezinde Youssef En-Nesyri, kanatlarda Hakim Ziyech ve Sofiane Boufal forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa, Katar'da oynadığı 5 maçın tamamında gol yedi; 5 maçın 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Fas son 9 maçının 8'inde (90 dakika içinde) kalesini gole kapattı ve bu 9 maçın hiçbirini kaybetmedi! (6G 3B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %27'lik kesim savunmada ciddi eksikleri olması beklenen Fas karşısında Fransa'yı finale yakın görüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EFE UYSAL'DAN "FRANSA-FAS" YORUMU

Benim de gönlüm Fas'tan yana ama "0,2 Çifte Şans" oynamaya elim gitmez. Fransa çıtayı çok yükseltti. Adeta yeni Brezilya oldu. Horozların müthiş bir devamlılığı var. Fas da buralara sağlam takım savunması ile geldi. Sanki çok iyi bir Ligue 1 takımı izliyoruz. Zaten Afrika temsilcisinde yolu Fransa'dan geçmiş bir çok oyuncu var. Orta sahaların kapışması olacak. "2.5 ALT" bu bağlamda ideal alternatif. Bunu 1 ile birleştirip yüksek oran hedefleyebiliriz. Ayrıca kemik sesleri duyulacak bir mücadele olacak; yüksek kart puanı beklenebilir.