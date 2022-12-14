2022 Dünya Kupası'nda finale çıkacak son takımın belli olacağı yarı final kapışmasında 2018’in şampiyonu Fransa, kupada adeta 'Peri Masalı' yazan Fas'la karşılaşacak. Tüm dünya, turnuva tarihinde bu seviyeye çıkan ilk Afrika ülkesi Fas'ın, Horozlar karşısında neler yapacağını merakla bekliyor. Bu karşılaşma turnuvaya devam eden takımlar arasında en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takımın mücadelesi olacak. Şu ana kadar 5 golü bulunan Mbappe, ülkesi Fransa ile birlikte bir kez daha finale çıkmak istiyor. Sağ bek Hakimi, PSG'den takım arkadaşı Mbappe'yi kendi kanadında durdurmaya çalışacak.

Fransa-Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak bu akşam saat 22.00'de başlayacak Fransa-Fas maçı TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği dev maçın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fransa-Fas muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Fas: Bounoui Hakimi, El Yamiq, Saiss (Aguerd), Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyr

En golcü takım Fransa

Fransa, Dünya Kupası’nın geride kalan kısmında oynadığı 5 maçta 11 gol atmayı başardı. Attığı 11 gol ile kupaya devam eden takımların en golcüsü olan Fransa’nın yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Olivier Giroud, gol krallığının zirvesinde yer alıyorlar. Mbappe’nin 5, Giroud’un ise 4 golü bulunuyor. 3 asisti bulunan Antonio Griezmann ise Bruno Fernandes ve Harry Kane ile asist krallığında zirveyi paylaşıyor.

En az golü Fas yedi

Yarı finalde Fransa’nın rakibi olan Fas ise 2022 Dünya Kupası’nda yoluna devam eden takımlar arasında kalesinde en az gol gören ekip olarak dikkat çekiyor. Kupa tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Afrika temsilcisi, 5 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu maçların 4'ünde kaleyi Bono korurken, 1 mücadelede ise eski Hataysporlu Munir görev yaptı.

Didier Deschamps: Fas takımı takdiri hak ediyor

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas’ın sadece 1 gol yediğine dikkat çekmişti. Deneyimli teknik adam, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Fas takımı takdiri hak ediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

Walid Regragui: Umarım bize saygı duymazlar

Geçtiğimiz Ağustos ayında Fas Milli Takımı'nın başına geçen Walid Regragui, ülkesi ile birlikte kupanın en büyük sürprizine imzasını attı. Regrague, Fransa maçı öncesi, "Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Kupa öncesinde şampiyonluk şansımız yüzde 0.01'di. Şimdi yüzde 12'de miyiz? Çok şükür! Finalde olmak istiyorum. Umarım Fransa bize saygı duymaz. Çünkü öyle olursa işimiz zor olur. Hakimi, Mbappe'yi benden daha iyi tanıyor. Mbappe'ye karşı bir planımız yok. Çünkü sadece o yok. Takımda Griezmann dahil birçok yıldız var" ifadelerini kullandı.