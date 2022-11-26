Fransa - Danimarka maçı iddaa oranları

Avustralya karşısında 10 dakika dolmadan 1-0 geri düşmesine rağmen devreyi 2-1 önde kapatıp maçı da 4-1 kazanan Fransa, Karim Benzema'nın yokluğunu hiç aramadan hücumda sınıfı yıldızlı pekiyi ile geçti. Benzema'dan 3-4 gün önce Christopher Nkunku da sakatlanmıştı ve TD Didier Deschamps, Avustralya maçında Olivier Giroud'yu hücum merkezine koyup kanatlarda Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele'ye forma verdi. Herkes Kingsley Coman beklerken, Coman yerine ilk 11'de başlayan Dembele beklentileri fazlasıyla karşıladı ve Deschamps, 25 yaşındaki oyuncu için; "Yeteneklerinden eminiz ve bunun karşılığını verdiğini görmek bizi mutlu ediyor..." dedi. Danimarka karşısında Horozların ilk 11'inde tek değişiklik olacak... Sakatlanıp turnuvayı kapatan bir diğer isim, Lucas Hernandez yerine kardeşi Theo Hernandez sol bekte başlayacak. "Konate & Upamecano" stoper ikilisi sınıfı geçti. Raphael Varane yedek beklemeye devam edecek.

FRANSA- DANİMARKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Tunus'la golsüz berabere kalarak Katar yolculuğuna başlayan Danimarka, orta alanın değerli ismi Thomas Delaney'yi de kaybetti. Sevillalı tercrübeli isim sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı; en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. TD Kasper Hjulmand; "Tunus karşısında tempomuz beklentimin altındaydı. Fransa maçında şansımızı yükseltmek için tempomuzu da yukarı çekmeliyiz..." dedi. Danimarka, Tunus maçının başında 3-5-2 şeklinde sahaya dizilmişti. Bu kez 4'lü savunma ile başlayabilirler. Simon Kjaer, Milan'dan takım arkadaşı Giroud'yu durdurmak için savunmanın merkezinde görev yapmaya devam edecek. Delaney yerine Mathias Jensen'i ilk 11'de göreceğiz... Christian Eriksen merkezde Jensen'le Pierre-Emile Hojbjerg'e eşlik edecek. Andreas Skov Olsen hücum ikilisinden biri değil, Mikkel Damsgaard'la birlikte kanatlarda görev yapabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa, 2022 yılında oynadığı 9 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. (2B 3M)

- Danimarka'nın son 8 maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %20'lik kesim Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa'nın Danimarka'yı yeneceğini düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL'IN "TUNUS-AVUSTRALYA" YORUMU

Tunus, Danimarka karşısında orta sahayı iyi kapatıp kaptığı toplarla etkili olmaya çalıştı. Savunma anlamında fiziksel olarak iyilerdi, kaleci Aymen Dahmen de iyi bir maç çıkardı ve 0-0'lık beraberliği kopardılar. Grupta iddialı hale gelmek için Avustralya'yı yenmeleri gerekiyor. Çünkü diğer maçları Fransa ile ve o karşılaşmada puan şansları düşük. Hedef olarak bu maçı seçtiklerini düşünüyorum. Avustralya ise Fransa karşısında sürpriz bir golle 1-0 öne geçse de maçı 4-1 kaybetti. Daha ilk yarı bitmeden dağılıp devreye geride girmişlerdi. Tunus'un, Danimarka maçına göre daha önde ve tempolu oynamasını bekliyorum. 1-0 veya 2-1'lik bir skorla kazanacaklarını düşünüyorum. Önerim 'MS1' olacak.