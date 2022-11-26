Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında bugün rakip olacak. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa Danimarka'yı da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini arayacak.

Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stadium 974'te bugün saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fransa - Danimarka 11'ler

Fransa: Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Yedekler: Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, William Saliba, Kingsley Coman, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram

Danimarka: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Rasmus Kristensen, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Jesper Lindström, Mikkel Damsgaard, Andreas Cornelius

Yedekler: Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Norgaard, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Yurary Poulsen, Robert Skov, Alexander Bah

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı. Fransanın yıldız golcüsü Benzema ise turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle kafileden ayrılmıştı.

D Grubu'nda günün diğer maçında ise Avustralya Tunus'u 1-0 mağlup etti.