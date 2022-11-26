Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Dünya Kupası D Grubu
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde. Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson ve eski Trabzonsporlu Cornelius mücadeleye 11'de başlıyor.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında bugün rakip olacak. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa Danimarka'yı da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini arayacak.
Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Stadium 974'te bugün saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Fransa - Danimarka 11'ler
Fransa: Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud
Yedekler: Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, William Saliba, Kingsley Coman, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram
Danimarka: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Rasmus Kristensen, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Jesper Lindström, Mikkel Damsgaard, Andreas Cornelius
Yedekler: Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Norgaard, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Yurary Poulsen, Robert Skov, Alexander Bah
Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı. Fransanın yıldız golcüsü Benzema ise turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle kafileden ayrılmıştı.
D Grubu'nda günün diğer maçında ise Avustralya Tunus'u 1-0 mağlup etti.