Fransa - Danimarka maçı canlı (2022 Dünya Kupası D Grubu)

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında bugün rakip oluyorlar. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa Danimarka'yı da yenerek ikide iki yapmak istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetinin peşinde.

Fransa 1-1 Danimarka (Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor)

4. dakikada Danimarka'da sağ kanatta Rasmus Kristensen'in savunma arkasına pasını Andreas Cornelius önüne alamadı.

10. dakikada Fransa'da Theo Hernandez'in sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte Adrien Rabiot indirdi. Vuruşa hazırlanan Olivier Giroud'dan önce müdahale eden Christian Eriksen tehlikeyi savuşturdu.

13. dakikada Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde ön direkte Raphael Varane'ın yaptığı kafa vuruşunu Danimarka'da Joakim Maehle, altı pas içinde çizgiye yakın noktadan çıkarmayı başardı.

15. dakikada Fransa'da sağ kanattan Ousmane Dembele'nin yaptığı ortada Olivier Giroud'nun kafa vuruşu auta gitti.

30. dakikada Kylian Mbappe'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Jules Kounde'nin vuruşu altı pasta Pierre-Emile Höjbjerg'e çarparak kaleci Kasper Schmeichel'da kaldı.

33. dakikada Olivier Giroud ile duvar pası sonucunda ceza sahası içine giren Antoine Griezmann'ın sol kanattan vuruşunu ön direkte ayağıyla Kasper Schmeichel çıkardı. Dönen topta Aurelien Tchouameni ve Ousmane Dembele'nin vuruşları savunmadan döndü.

34. dakikada Jules Kounde'nin sağ kanattan ortasında Rasmus Kristensen, top Kylian Mbappe'ye gelmeden kafayla uzaklaştırdı.

Mbappe ile net pozisyon!

40. dakikada savunma arkasına atılan topta Ousmane Dembele, sağ kanattan topu içeri çevirirken penaltı noktasının biraz gerisinde boş pozisyonda topla buluşan Kylian Mbappe'nin uygun pozisyondaki vuruşu üstten dışarı gitti.

Nelsson korkuttu

43. dakikada Fransa'da Jules Kounde'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Victor Nelsson'un durumu endişe yarattı. Takım arkadaşlarının da yakından takip ettiği tedavisi sonrası Nelsson, ayağa kalkarken Jules Kounde de Fransa'da ilk sarı kart gören isim oldu.

45+3. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş ön direkteki Olivier Giroud'ya çarparak geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Griezmann gole çok yaklaştı

60. dakikada Aurelien Tchouameni'nin savunma arkasına pasında Victor Nelsson'dan önce topu kontrol eden Antoine Griezmann'ın ceza sahasına girerken kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Mbappe perdeyi açtı!

GOL | 61. dakikada hızlı çıkan Fransa'da rakip ceza sahası içinde Theo Hernandez ile paslaşan Kylian Mbappe'nin altı pas sol çaprazdan yaptığı vuruş, ağlara giderek Fransa'yı öne geçirdi: 1-0.





Cevap gecikmedi!

GOL | 68. dakikada Danimarka'nın sağ kanattan Christian Eriksen ile kullandığı kornerde ön direkte Joachim Andersen'in dokunduğu top sonrası Andreas Christensen'in kafa vuruşu, skoru eşitledi: 1-1.

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Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stadium 974'te saat 19.00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara geliyor. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Fransa - Danimarka 11'ler

Fransa: Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Yedekler: Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, William Saliba, Kingsley Coman, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram

Danimarka: Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Rasmus Kristensen, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Jesper Lindström, Mikkel Damsgaard, Andreas Cornelius

Yedekler: Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Christian Norgaard, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Yurary Poulsen, Robert Skov, Alexander Bah

Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı. Fransanın yıldız golcüsü Benzema ise turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle kafileden ayrılmıştı.

D Grubu'nda günün diğer maçında ise Avustralya Tunus'u 1-0 mağlup etti.