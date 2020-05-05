Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yaz uluslararası seyahatlerin sınırlı olacağını bildirdi.

Başkent Paris'in banliyölerinden Poissy'de bir okulu ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, Corona virüse karşı savaşın henüz kazanılmadığını söyledi.

Virüsle uzun süre yaşanması gerektiği ve aşının hazır olmadan salgının ortadan kalkmayacağını vurgulayan Macron, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmaya başlanacağı 11 Mayıs'ın yeni bir aşama olacağını kaydetti.

Macron, bu tarihten itibaren ekonomik hayatın tekrar başlaması gerektiğini belirtti.

"Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak. Dolayısıyla Avrupa'da kalacağız. Salgının durumuna göre bunu daha da sınırlandırabiliriz." ifadesini kullanan Macron, haziran başında bununla ilgili takvimin belirlenebileceğini aktardı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e, vaka sayısı ise 203 bin 253'e yükselmişti.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.



