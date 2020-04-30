Fransa, corona virüs salgını nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonunun iptaline yönelik karar vererek Avrupa'da bunu ilk uygulayan ülkelerden Hollanda'ya katıldı.

Fransa'da futbol kulüpleri; Premier Lig, La Liga, Serie A takımları gibi Mayıs ayında antrenmanlara dönüş yapmayı planlıyorlardı. Fakat Le Parisien'e göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm Avrupa ülkelerinden sezonları iptal etmeleri yönünde bir talepte bulundu.

Fransa'da spor bakanı Roxana Maracineanu'nun İtalya ve Almanya'daki bakanlarla görüştüğü, İspanyol bakanlarla da görüşmelerde bulunacağı belirtildi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın da, "Serie A'nın yeniden başlaması için önümüzdeki yol giderek daralıyor. Eğer kulüp başkanlarından biri olsaydım önümüzdeki sezona odaklanırdım" sözlerinin de bu görüşmeden kaynaklı olduğu belirtiliyor.



