Bu yıl 107’ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun 9. etabı, Pau ile Laruns yerel idareleri arasındaki 153 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 55 dakika 17 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Pogacar, Fransa Bisiklet Turu’nda kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Dağ etabını, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Sunweb’den İsviçreli bisikletçi Marc Hirschi üçüncü sırada bitirdi.

Yarışı 2. sırada bitiren Primoz Roglic ayrıca 38 saat 40 dakika 1 saniyelik süreyle genel klasmanda zirveye yerleşerek sarı mayonun sahibi oldu.

Fransa Bisiklet Turu, salı günü Ile d’Oleron Le Chateau-d’Oleron ile Ile de Re Saint-Martin-de-Re yerel idareleri arasındaki 168,5 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül’de Fransa’nın başkenti Paris’te tamamlanacak.