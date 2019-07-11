Bu yıl 106’ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasındaki 160,5 kilometrelik altıncı etabında, 27 yaşındaki Belçikalı Teuns, 4 saat 29 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone ikinci olurken, Wanty-Gobert ekibinden Belçikalı Xandro Meurisse yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap ikinciliği ile Giulio Ciccone, sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe’ten devraldı.

Organizasyonun 230 kilometrelik yedinci etabı, Belfort ve Chalon-sur-Saone arasında yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.

Organizasyonun altıncı etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23.14.55

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 23.15.01

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 23.15.27