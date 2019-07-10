Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Le Tour de France) 5. etabı, Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Bora-Hangsgrohe takımının Slovak bisikletçisi Peter Sagan dünkü etabı birinci bitirdi. 29 yaşındaki pedal 4 saat, 2 dakika 33 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı ve 2. etaptan bu yana üzerine giydiği yeşil mayo (En iyi sprinter) liderliğini de korumuş oldu.

Etabı 10. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti. Turun 6. etabı bugün TSİ 14.00’te Mulhouse-La Planche des Belles Filles arasında gerçekleşecek. Tırmanış özelliği taşıyan etap Eurosport’tan yayınlanacak. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.