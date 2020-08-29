Fransa Bisiklet Turu başlıyor

2020’nin baş solisti koronavirüs salgını tüm dünyada spor takvimini alt-üst etti. Olimpiyat ve şampiyonlar bir tarafa, her yıl düzenlenen köklü bir geçmişe sahip ve geleneksel hale gelmiş organizasyonlara da ilkleri yaşattı. Bunların başında da tenisin en önemli grand slami Wimbledon’ın iptal kararıydı. Ardından gözler; 1903’ten bu yana düzenlenmesinden dolayı bisiklet branşının en eski ve prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’na çevrildi. Organizatörler belirsizlik üzerine, daha önce sadece savaş nedeniyle yapılamayan tur için ilk kez erteleme kararı almıştı.

Eski yarışlardan çok farklı!

Normal şartlarda temmuz ayının başında başlaması gereken Fransa Bisiklet Turu’nda pedallar pandemi nedeniyle 2 aylık bir ertelemenin ardından bugün dönecek. Tabii, ülkede vaka sayılarındaki artacağa sebep olduğu endişeler, sporcuların karantina yüzünden çok iyi hazırlık yapamaması ve koronavirüs nedeniyle alınan katı kurallar, eski yarışları şimdiden aratacağı benziyor. Fransa basınında hala, turun tamamlanıp tamamlanacağı konusunda hâlâ tartışmalar sürerken yarış bugün Nice şehrindeki ilk etapla başlayacak. 22 takımdan 176 sporcu, toplam 3 bin 470 kilometreden oluşan 21 etabı zirvede tamamlamak için pedal çevirecek.Mücadele TSİ 11.05’te başlayıp, EuroSport’tan naklen yayınlanacak.

Testlerde çifte pozitif diskalifiye edecek

Vaka sayısının 255 bin, ölüm sayısının ise 30 bin kişiyi geçtiği Fransa’da, tura özel sağlık tedbirleri uygulanacak. Özellikle de sporcular ‘Yarış Fanusu’ adı altında korumaya alınacak. İşte Fransa Turu’nda alınan koronavirüs önlemleri...

■ 23 gün sürecek yarışta takımlar toplam 4 kez Kovid-19 testinden geçecek. Te stlerden ikisi yarış öncesi diğer ikisi de 7 ve 14 Eylül’deki dinlenme günlerinde yapılacak.

■ Ekipler, yarış öncesi yapılan testlerde hastalığa yakalandığı tespit edilen bisikletçi yerine, bugünkü yarış öncesi bildirmek koşuluyla başka bir sporcuyu kadroya alabilecek.

■ Ta kımlar ve turun organizasyonunda çalışanlar, belirlenen özel alanların dışına çıkamayacak. Birbirleri dışında kimseyle etkileşime giremeyecek. Virüse yakalanan sporcu ve onunla temas edenler karantinaya alınacak.

■ Sporcular için etap öncesi ve sonrası, takımların tüm üyeleri için ise otobüs ve otomobil içinde maske kullanımı zorunlu olacak.

■ Bir hafta içinde sporcuları veya personeli arasından iki kişinin test sonucunun pozitif çıkması ya da “ağır belirtiler” göstermesi durumunda takım, yarıştan çekilmek zorunda kalacak.

■ Başlangıç ve bitiş çizgilerine gelen seyircilerin maske takması zorunlu olacak.