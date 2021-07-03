Fransa Bisiklet Turu 8. etabını Dylan Teuns kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 8. etabını, Bahreyn Victorious takımının Belçikalı sporcusu Dylan Teuns kazandı. Bu yıl 108’incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun Oyonnax ile Le Grand-Bornand arasındaki 150,8 kilometrelik 8. etabında Teuns, 3 saat 54 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı Astana Premier-Tech takımının İspanyol bisikletçisi Ion Izaguirre Insausti ikinci, Israel Start-up Nation ekibinden Kanadalı Michael Woods üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 29 saat 38 dakika 25 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayonun sahibi oldu. Jumbo-Visma’nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert, genel klasmanda liderin 1 dakika 48 saniye arkasında ikinci, Astana Premier-Tech takımından Kazak Alexey Lutsenko 4 dakika 38 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, yarın Cluses ile Tignes yerel idareleri arasındaki 144,9 kilometrelik 9. etapla devam edecek. Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.