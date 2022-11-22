2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın açılış günününde ev sahibi Katar, Ekvador'la kozlarını paylaştı. Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın golleriyle rakibini 2-0 yıktı. Bu skorla ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybetti.

Turnuva böylesine tarihi bir sonuçla başladı. İkinci günde ise ilk seansta İngiltere, İran'ı 6-2 yendi, şimdilik en farklı skoru aldı. 19.00 seansında Hollanda, son Afrika şampiyonu Senegal'i 2-0'la geçti. Gecenin son maçında ise ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası rüzgarı devam ederken bugün de yine süperstarlar sahne alacak. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu'nda Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Turnuva öncesi son günde Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın sakatlığıyla sarsılan Horozlar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antonio Griezmann ve Olivier Giroud gibi yıldızlarıyla skoru almaya çalışacak. Avustralya ise daha mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde olacak.

Fransa-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın 3. gününde oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Al Janoub Stadyumu'ndaki mücadeleyi Güney Afrikalı Victor Gomes'in yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fransa-Avustralya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Konate, L.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Avustralya:Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behich, Hrustic, Mooy, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.