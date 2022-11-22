Fransa - Avustralya maçı iddaa oranları

Ukrayna ve Finlandiya'nın bulunduğu grubu yenilgisiz (5G 3B) lider tamamlayıp Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanan Fransa, 2020-21'in Uluslar Ligi'ni şampiyon tamamladı ama 2022-23 Uluslar A Ligi 1. Grup'ta istediğini alamadı. Danimarka'ya içerde-dışarda kaybetti, Hırvatistan'ı 2 maçta da yenemedi. Ballon d'Or kazanan Karim Benzema sakatlığı nedeniyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. N'Golo Kante ve Paul Pogba, Katar'a hiç gelemedi. Kaleci alternatiflerinden Mike Maignan ve önemli stoper Presnel Kimpembe'den de yoksun olacaklar. Tüm bu olumsuz haberlerin ışığında TD Didier Deschamps ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Fransa'yı zor bir turnuva bekliyor... Benzema'nın yokluğunda Kylian Mbappe'nin yanında Olivier Giroud'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor. Grioud ile Mbappe'ye Antoine Griezmann destek verecek. Raphael Varane'nın savunma partneri William Saliba veya Ibrahima Konate olacak. Deschamps, Eduardo Camavinga'yı Real Madrid'deki gibi; maçların ikinci yarısında kullanmayı planlıyor.

FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Suudi Arabistan ve Japonya'nın arkasında kalıp play-off oynamak zorunda kalan Avustralya, Güney Amerika Elemeleri'nden gelen Peru'yu penaltılarda geçip Katar vizesi aldı. Süper Lig günlerinden hatırlayacağımız Awer Mabil ve Aziz Behich kadroda... İkisini de büyük ihtimalle ilk 11'de izleyeceğiz. Tom Rogic'in yokluğunda orta alanda "yaratıcı" rolü üstlenmesi beklenen Ajdin Hrustic'in Fransa karşısında oynaması şüpheli. Rogic yok, Hrustic belirsiz; TD Graham Arnold, Jackson Irvine ve Aaron Mooy'un yanında Riley McGree'ye görev verecek. Graham Arnold, Avustralya'nın aday kadrosunu açıklarken damadı (kızıyla evli) Trent Sasinsbury'ye yer vermeyince gündem olmuştu. Arnold bu durumu; "Trent ile konuştum. Haftalardır takımında oynamıyordu..." diye açıklamıştı. Sağ kanatta patlayıcılığıyla dikkat çeken Martin Boyle da sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Mabil'in ters kanadında Mathew Leckie forma giyecek. En ileride Mitchell Duke veya Jason Cummings olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa'nın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında bitti. (1G 2B 3M)

- Avustralya'nın son 7 maçının tamamı (90 dakika içerisinde) "3.5 ALT" bitti. (7 maç - 12 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %60'lık kesim Kylian Mbappe ve arkadaşlarından Avustralya karşısında galibiyet bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CİHAN DİŞLİ'NİN "DANİMARKA-TUNUS" YORUMU

Kasper Hjumland'ın oyuncuları, turnuva elemelerini kolayca geçti ve bu turnuvada ileri noktalara gidebilecek bir ekip olarak görülüyor. Andreas Christensen, Barcelona'da oynarken bileğinden sakatlanmıştı, Danimarka'nın açılış maçına hazırlanmak için zamana karşı yarışıyor. Diğer taraftan mevcut haliyle, Tunus için bildirilen herhangi bir sakatlık endişesi yok. Tunus'un son 5 maçlık performansı Danimarka'dan daha iyi görünüyor fakat, oynadıkları rakipleri göz önünde bulundurduğumuzda bu istatistiğin bizim için elle tutulur bir tarafı kalmıyor. Danimarka, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Danimarka'nın kazanmasını beklesem de, bu orandan o riski almayacağım. Tunus her ne kadar Brezilya'dan 5 gol yese de; Şili gibi dişli bir ekibe karşı da kazanmasını bilmişti. Danimarka son 10 maçında da gol atmasını bildi. Tunus ise son dönemlerde Afrika Uluslar Kupası'nda oynadıkları defansif futbol anlayışını değiştirdi. Hazırlık maçlarında daha ofansif bir görüntü sergiledi. Tercihim "2.5 ÜST" olacak.