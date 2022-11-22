Fransa-Avustralya maçı (CANLI)

2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın açılış günününde ev sahibi Katar, Ekvador'la kozlarını paylaştı. Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın golleriyle rakibini 2-0 yıktı. Bu skorla ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybetti.

İngiltere'den fark

Turnuva böylesine tarihi bir sonuçla başladı. İkinci günde ise ilk seansta İngiltere, İran'ı 6-2 yendi, şimdilik en farklı skoru aldı. 19.00 seansında Hollanda, son Afrika şampiyonu Senegal'i 2-0'la geçti. Gecenin son maçında ise ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Messi şoku yaşadı, Lewandowski penaltı kaçırdı

Dünya Kupası rüzgarı devam ederken bugün de yine süperstarlar sahne alıyor. Günün ilk maçında Lionel Messi'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısında şoku yaşadı, 2-1 kaybetti. 16.00 seansında Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. 19.00'da ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile Meksika 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şimdi sahne Mbappe'nin!

Şimdi ise son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu'nda Avustralya ile kozlarını paylaşıyor. Turnuva öncesi son günde Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın sakatlığıyla sarsılan Horozlar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antonio Griezmann ve Olivier Giroud gibi yıldızlarıyla skoru almaya çalışıyor. Avustralya ise daha mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Victor Gomes ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

9' Leckie sağ kanattan topu yerden arka direğe gönderdi, Goodwin yakın mesafeden tavana vurdu ve Avustralya'yı zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

Fransa-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın 3. gününde oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Al Janoub Stadyumu'ndaki mücadeleyi Güney Afrikalı Victor Gomes'in yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fransa-Avustralya 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

Avustralya: Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke.