Fransa, 2022 Pekin boykotuna katılmıyor

Fransa, ABD’nin öncülük ettiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na uygulanan diplomatik boykota katılmayı düşünmediklerini açıkladı. ABD, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı aldı. ABD’nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya da boykot kararına katılırken, Fransa ise aksi bir karar aldı. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacaklarını söyledi.