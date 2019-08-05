Fransa - Türkiye: 69-74

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı mağlup etti

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Fransa'nın Pau kentinde oynadığı ilk hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti. Mücadelenin ilk çeyreğini Fransa 22-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen milliler, devreye 34-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte dengeli bir oyun ortaya koyulurken, Fransa periyot sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 56-54 önde girdi. Son çeyrekte iyi bir mücadele ortaya koyan Türkiye, karşılaşmadan da 74-69 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ay-yıldızlılarda Cedi Osman 19 sayı, 9 ribaund, Furkan Korkmaz 15 sayı, 4 ribaund ile oynarken; Fransa'da Anadolu Efes'te forma giyen Adrian Moerman 12 ve Evan Fournier 10 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'daki ikinci maçında yarın Tunus ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.