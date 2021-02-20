Frankfurt takımı, Almanya ülkesinin Frankfurt şehrinde kurulmuştur. Hem ülkesinde hem de Avrupa'da birçok başarı elde etmiştir. Almanya'nın başarılı kulübü olan Frankfurt, Bundesliga liginin kurucu üyelerinden biridir. 1959 yılında şampiyon olarak başarılı bir sezon geçirmiştir. 1991 yılında şampiyonluğu son hafta elinden kaçırmıştır. Yaşanan bu durumdan sonra takım toparlanamayarak, ikinci lige kadar düşüş yaşamıştır.

Daha sonra gösterdiği performansla tekrar Bundesliga ligine yükselmiştir. 2017 yılında Almaya Kupası final maçında Dortmund takımını yenilerek kupayı kazanamamıştır. 2018 yılında mücadele ettiği Almanya Kupası'nda, Bayern takımını yenerek uzun bir süre sonra kupayı kazanmış oldu. 2018 sezonunda katıldığı UEFA Avrupalar Ligi'nde büyük bir başarı elde ederek yarı finale kadar yükselmiştir ve İngiltere'nin başarılı kulübü Chelsea takımına penaltılarla elenmiştir.

Frankfurt Stadı'nın adı nedir?

Almanya takımlarından birisi olan Frankfurt takımı tüm iç saha maçlarını Waldstadion stadyumunda oynuyor. Bu stadyum 1925 yılında inşa edilerek açılmıştır. Waldstadion stadyumu hem Frankfurt hem de Amerikan futbol takımı olan Frankfurt Galaxy takımı tarafından kullanılıyor. Waldstadion stadyumunun ismi 2005 yılından sonra değiştirilmiştir. Yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Commerzbank-Arena olarak stadyumun ismi değiştirilmiştir.

Frankfurt Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Commerzbank-Arena stadyumunun kapasitesi 52.300'dur. Frankfurt takımı maçlarını Commerzbank-Arena stadyumunda oynuyor. Bu stadyum ikinci dünya savaşı sırasında, politik amaçlar nedeniyle kullanılmıştır. Commerzbank-Arena stadyumu 2006 yılında Türkiye Süper Kupası mücadelesine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.