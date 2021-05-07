Real Madrid Castilla'nın başında bulunan ve oyunculuk döneminde efsanesi olduğu Real Madrid'de Zinedine Zidane sonrası göreve gelebileceği belirtilen Raul Gonzalez'in yeni rotası Almanya olabilir. Futbolculuk kariyerinde Almanya'da Schalke 04 forması giyen Raul, bu kez antrenör olarak Bundesliga'ya gidebilir.

Goal'un haberine göre Eintracht Frankfurt, önümüzdeki sezon için takımın başına Raul'u getirmeyi planlıyor. Teknik direktörü Adi Hütter'in Gladbach'ın başına geçecek olması nedeniyle arayışlarını sürdüren Frankfurt, Raul konusunda görüşmelere de başladı.

Eintrach Frankfurt'un kritik maçları ve Raul'un Castilla'yı bir üst lige çıkarmaya odaklanmış olması nedeniyle görüşmelerin Mayıs ayının ikinci yarısına ertelendiği fakat Frankfurt'un genç oyunculara dayalı projesinin Raul için ilgi çekici olduğu ifade ediliyor.