Frankfurt-Fenerbahçe maçı CANLI

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. HJK Helsinki’yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı. Kanarya, zorlu maçtan da galibiyetle ayrılmak, hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. D Grubu'ndaki diğer maçta Olympiakos, Royal Antwerp'i ağırlayacak.

Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Commerzbank Arena'da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.





Frankfurt-Fenerbahçe ilk 11'leri...

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi





MAÇ BAŞLADI

NET POZİSYON KAÇTI! 1.dakikada Frankfurt köşe vuruşu paslaşarak kullandı, Fenerbahçeli oyuncuları topu kaptı hızlı oynadı. Savunmanın arkasına sarkan Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda cılız bir vuruş yaptı ve net fırsatı kullanamadı

GOLLL!!! 10.dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Mesut Özil pasını verdi Osayi-Samuel kale sahasında vurdu şutu direkten döndü ardından Rossi vurdu kaleciden seken topu Mesut Özil tamamladı ve golü attı. VAR incelemesi sonucu hakem ofsayt olmadığına karar verdi ve golü verdi

OFSAYT! 17.dakikada Kamada savunmanın arkasına sarktı şutunu kaleci Altay çıkardı ancak pozisyonun sonunda hakem ofsayt olduğunu işaret etti.

21.dakikada Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı









Fenerbahçe'de 8 eksik var

Fenerbahçe, dün saat 10.00’da özel bir uçakla Frankfurt’a gitti. Fenerbahçe kafilesinde tam 8 futbolcu yer almadı. Kanarya’da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zjac ile UEFA kadrosunda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun İstanbul’da kaldı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Almanya’ya varan Sarı-Lacivertli kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Başta Mesut Özil olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterildi.

Daha önce bir kez karşılaştılar

Fenerbahçe ile Frankfurt, tarihlerinde ikinci defa karşı karşıya gelecek. İki ekip, 13 Aralık 2006’da o dönemdeki adıyla UEFA Kupası’nda yine grup maçında birbirlerine rakip olmuştu. Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Alman ekibi Takahara’nın golleriyle 2-0 öne geçip, gruptan çıkma pozisyonuna gelmişti. Ancak Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk ile beraberliği yakalamış ve maç 2-2 sona ermişti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, 5 takımlı grubu 3. bitirip üst tura çıkarken, Frankfurt son sırada kalmıştı.

Yolu iki kulüpten geçenler...

Sarı-Lacivertliler, Frankfurt ile belki bir kez karşılaştı ancak iki kulübün tarihlerinde birçok ortak oyuncular var. Bunların ilki sol kanat oyuncusu Ender Konca. 1971-73’te Frankfurt’ta oynayan Konca, ardından transfer olduğu Fenerbahçe’de 1977’ye kadar forma giydi. Konca’yı takip eden isimlerden biri, geçen sezon Sarı-Lacivertliler’in teknik patronluğunu yapan Erol Bulut oldu. 1996-98 arasında sadece 2 sezon Çubuklu formayı giymesine rağmen Fenerbahçe’nin unutulmazları arasına giren Jay Jay Okocha da Frankfurt’tan gelmişti.

Oliver Glasner takımının başında yer alamayacak

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak. Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.



