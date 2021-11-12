İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Daniel Farke ile yolları ayırmasının ardından Chelsea'nin efsane ismi Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek istiyordu. Ancak yaşanan son gelişmelere göre İngiliz teknik adam Norwich City'nin yaklaşımını geri çevirdi.

Mirror'da yer alan habere göre Frank Lampard bu haftanın başlarında Norwich City yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak İngiliz teknik adam verdiği son kararla takımın başına geçmeyi kabul etmedi.

Bir süre daha beklemeyi tercih eden Lampard en son uzun yıllar formasını giydiği Chelsea'yi çalıştırmıştı.





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