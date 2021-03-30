İngitere'nin efsane futbolcularında Frank Lampard'ın İngiltere 21 yaş altı takımının başına geçeceği iddia edildi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Lampard İngiltere U21 takımının yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. U21 Avrupa Şampiyonası'na kötü bir başlangıç yapan İngiltere, ilk 2 maçında puan alamadı. Bu gelişme sonrasında teknik direktör Aidy Boothroyd'un geleceği tartışılmaya başlandı. İngiliz medyasında Boothroyd'un yerine geçebilecek en güçlü aday Frank Lampard.

Chelsea ile 84 maça çıktı

Son olarak 2019-2021 yılları arasında Chelsea'de görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Maviler ile çıktığı 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyetlik performans sergileyip 1,67 puan ortalaması yakalamıştı.

Gol bile atamadılar

İngiltere U21 takımı turnuvada sırasıyla İsviçre'ye 1-0, Portekiz'e ise 2-0 mağlup olmuştu.







