Frank Elegar resmen TOFAŞ'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iki ekibi arasında gerçekleşen transferde TOFAŞ, kadrosunu Afyon Belediye Spor'dan Frank Elegar ile takviye etti.

10 Aralık 2018, Pazartesi 16:14
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Frank Elegar resmen TOFAŞ'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iki ekibi arasında gerçekleşen transferde TOFAŞ, kadrosunu Afyon Belediye Spor'dan Frank Elegar ile takviye etti.

TOFAŞ'ın açıklaması şu şekilde:

"Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen ve resmi sözleşmeye imza atan yeni transferimiz Frank Elegar'a başarılar diliyoruz. Ailemize hoş geldin."

Afyon Belediye'nin açıklaması ise şöyle:

"Kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı Frank Elegar’a teşekkür ederiz! Spor yaşamında ve yeni kulübü TOFAŞ’ta başarılar dileriz."

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