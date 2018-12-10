Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iki ekibi arasında gerçekleşen transferde TOFAŞ, kadrosunu Afyon Belediye Spor'dan Frank Elegar ile takviye etti.

TOFAŞ'ın açıklaması şu şekilde:

"Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen ve resmi sözleşmeye imza atan yeni transferimiz Frank Elegar'a başarılar diliyoruz. Ailemize hoş geldin."

Afyon Belediye'nin açıklaması ise şöyle:

"Kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı Frank Elegar’a teşekkür ederiz! Spor yaşamında ve yeni kulübü TOFAŞ’ta başarılar dileriz."