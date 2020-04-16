Frank de Boer: Testimin pozitif çıkmasını tercih ederdim
Koronavirüs testi pozitif çıkan Hollandalı efsane stoper Frank de Boer, “Testimin pozitif çıkmasını tercih ederdim. Çünkü bağışıklık kazanırdım” açıklamasını yaptı. İşte Dünyadan kısa kısa spor notları...
- Almanya’da Bundesliga Yönetimi, 23 Nisan’da bir toplantı gerçekleştirecek. Bu doğrultuda toplantı kapsamında Bundesliga ve 2. Bundesliga’nın başlama tarihine karar verilecek. Liglerin, haziran ayında seyircisiz oynanacak maçlar ile başlamasının da beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
- Koronavirüs testi pozitif çıkan Hollandalı efsane stoper Frank de Boer, “Testimin pozitif çıkmasını tercih ederdim. Çünkü bağışıklık kazanırdım” açıklamasını yaptı.
- İngiliz The Telegraph Newcastle United ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın 340 milyon Pound karşılığında bir Suud fonu tarafından 1-2 gün içerisinde alınabileceğini öne sürdü.
- Koronavirüs nedeniyle sanal yarışların yapıldığı Nascar ’da Kyle Larson adlı pilot, rakibine ırkçılık yaptı. Larson, takımı Chip Ganassi Racing ’den kovulurken, Nascar organizasyonlarından da süresiz men edildi.