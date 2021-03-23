Frank de Boer kötü rekorla başlamıştı! Türkiye karnesi kötü...
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını Hollanda ile yapacak. Son yıllarda Ronald Koeman ile başarılı sonuçlar alan Hollanda'da deneyimli teknik direktör Barcelona'nın yolunu tutmuş göreve ise tanıdık bir isim Frank de Boer gelmişti. De Boer, Hollanda kariyerime kötü bir seriyle başlamıştı
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını Hollanda ile yapacak. Ronald Koeman'ın ayrılmasından sonra göreve gelen Frank de Boer, Hollanda kariyerime kötü bir seriyle başlamıştı.
İlk 4 maçını kazanamayan Frank de Boer, Hollanda Milli takım tarihinde ilk dört maçta galibiyet çıkaramayan ilk teknik adam olmuştu. De Boer son iki maçını ise galip bitirmişti
Hollanda 0-1 Meksika
Bosna 0-0 Hollanda
İtalya 1-1 Hollanda
Hollanda 1-1 İspanya
Hollanda 3-1 Bosna
Polonya 1-2 Hollanda
Türkiye kariyeri parlak geçmedi
Bir dönem Galatasaray'da oynayan Frank de Boer, genel olarak başarılı bir performans göstermemiş ve 2003-04 sezonu devre arasında da ayrılmıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı başarılı olamadı
Teknik adam olarak Hollanda dışında Ajax, Inter, C. Palace ve Atlanta United'ı çalıştıran Frank de Boer, Ajax kariyeri dışında başarılı olamadı.
De Boer, Ajax takımının başında iken Fenerbahçe'ye karşı 2015-16 sezonunda EFA Avrupa Ligi grup aşamasında galip gelememişti. (0-0, 0-1)
De Boer ayrıca yine Ajax ile Galatasaray'a karşı hazırlık maçında 2-1 kaybetmişti