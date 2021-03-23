Frank de Boer kötü rekorla başlamıştı! Türkiye karnesi kötü...

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını Hollanda ile yapacak. Ronald Koeman'ın ayrılmasından sonra göreve gelen Frank de Boer, Hollanda kariyerime kötü bir seriyle başlamıştı.

İlk 4 maçını kazanamayan Frank de Boer, Hollanda Milli takım tarihinde ilk dört maçta galibiyet çıkaramayan ilk teknik adam olmuştu. De Boer son iki maçını ise galip bitirmişti

Hollanda 0-1 Meksika

Bosna 0-0 Hollanda

İtalya 1-1 Hollanda

Hollanda 1-1 İspanya

Hollanda 3-1 Bosna

Polonya 1-2 Hollanda

Türkiye kariyeri parlak geçmedi

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Frank de Boer, genel olarak başarılı bir performans göstermemiş ve 2003-04 sezonu devre arasında da ayrılmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı başarılı olamadı

Teknik adam olarak Hollanda dışında Ajax, Inter, C. Palace ve Atlanta United'ı çalıştıran Frank de Boer, Ajax kariyeri dışında başarılı olamadı.

De Boer, Ajax takımının başında iken Fenerbahçe'ye karşı 2015-16 sezonunda EFA Avrupa Ligi grup aşamasında galip gelememişti. (0-0, 0-1)

De Boer ayrıca yine Ajax ile Galatasaray'a karşı hazırlık maçında 2-1 kaybetmişti



