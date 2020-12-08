A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, grup hakkında ülke basınına ilginç ifadeler kullandı. Frank De Boer, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynadığı dönemde Norveç ya da Türkiye ile deplasmanda oynamak istediğini ve bunun bir avantaj olabileceğini söyledi

Frank de Boer, "Dünya Kupası eleme maçlarının programı henüz belli olmadı ancak fikstürde ilk karşılaşmaların Mart ayında olduğu açık. Türkiye ve Norveç, Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda kağıt üzerindeki en zorlu rakipler. İlk maçta onlarla oynamak isterim"

"Türkiye, genç futbolculara sahip geleneksel bir futbol ülkesi. Belki de koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki maçı boş bir stadyumda oynayabiliriz, bu bir avantaj, çünkü orada oynamak her zaman zor"

"Norveç ise Haaland ve Odegaard gibi çok sayıda iyi oyuncusu bulunan bir takım. Kolay bir rakip değil."



