Franck Ribery yandı! Ağır ceza yolda...

Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki lokantasında yediği altın kaplamalı antrikotun ardından büyük eleştirilere maruz kalmıştı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu da kendisini yediklerinden ötürü eleştirenlere resmi Twitter hesabından küfür ve hakaret dolu bir açıklamayla cevap vermişti.

Bu haberi de okudular Franck Ribery'den küfür ve hakaret dolu açıklama!

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise takımın kamp yaptığı Doha'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Ribery'e söz konusu açıklamalarından ötürü ceza verileceğini duyurdu.

Salihamidzic, "Kullandığı ifadeleri Bayern Münih kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değil. Dün onunla uzun bir süre boyunca konuştuk ve kendisine alacağı ağır cezayı tebliğ ettik. O da cezasını kabul etti." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler