Bundesliga devi Bayern Münih, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Arjen Robben ve Franck Ribery'e sezon sonunda veda ediyor. Yaşları 35 olan iki futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı ise Bavyera ekibinin başkanı Uli Hoeness yaptı.

Hoeness, Almanya'da yayın yapan SPORT 1 kanalında katıldığı bir programda "Robben ile kontrat yenilemeyeceğimiz açık. Aynı durum Ribery için de geçerli olmalı. Ribery bunu muhtemelen kabul etmeyecek. Zira yürüme yetisini kaybedene kadar oynamak istiyor." şeklinde konuştu.

67 yaşındaki futbol adamı, kulübün iki emektar futbolcusu için sezon sonunda bir jübile maçı düzenleneceğini de söyledi. 35 yaşındaki iki yıldızdan Ribery 12, Robben ise 10 yıldır Bayern forması giyiyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler