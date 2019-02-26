Franck Ribery iddiası! Galatasaray...

Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery’nin Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyeceği iddia edildi.

26 Şubat 2019, Salı 12:06
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Franck Ribery iddiası! Galatasaray...

Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery’nin Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyeceği iddia edildi.

Bavyera ekibinin başkanı Uli Hoeness'in; “Kararımız kesin. Bu sezon Ribery'nin son senesi olacak” demesi üzerine başta Alman ve Fransa basını olmak üzere Avrupa’da birçok basın kuruluşu 2005’te 6 ay Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun tekrar Sarı-Kırmızılı takıma döneceğini yazdı.

35 yaşındaki yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Güneş

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