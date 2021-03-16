Franck Ribery için Monza iddiası

Fransız yıldız Franck Ribery, sözleşmesinin biteceği sezon sonunda İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan ayrılabilir. 37 yaşındaki Ribery, kariyerine İtalya'da başka bir takımla veya daha önce Bayern Münih forması giydiği Almanya'da devam edebilir.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ribery, Fiorentina ile sözleşme uzatmak adına takımın yeni sezondaki teknik direktörünün kim olacağını bilmek istiyor. Takımın başında Cesare Prandelli olsa da Fiorentina'nın Maurizio Sarri ile ilgilendiği iddia edilmekte.

Ribery'nin Fiorentina'dan ayrılması durumunda şu anda İtalya Serie B'de ikinci sırada bulunan Berlusconi ve Galliani'nin yönetimindeki Monza'ya transfer olabileceği belirtiliyor. Ribery için bir diğer adres ise daha önce Bayern Münih forması giydiği Almanya'nın olabileceği belirtiliyor.