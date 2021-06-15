İtalyan kulübü Fiorentina'daki geleceği merak konusu olan Fransız futbolcu Franck Ribery'den transfer açıklaması geldi.

Ribery konuyla ilgili, "Fiorentina ile sözleşmemi uzatmak istiyorum. Floransa hakkında sevdiğim çok şey var. Şehri, insanları, taraftarları gerçekten seviyorum. Şimdiye kadar iyi bir iki yıl geçirdim. Umarım 1-2 sene daha devam edebilirim. Fiorentina'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'ten 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldızın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da son buluyor. Geçtiğimiz sezon Mor Menekşlerle Serie A'da 29 maça çıkan 38 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaptı.