Serie A'da Milan forması ile şampiyonluğa ulaşan başarılı orta saha Franck Kessie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İtalyan ekibine veda etti.

Son dönemde adı Barcelona ile transfer iddialarında yer alan Fildişi Sahilli yıldızın, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Franck Kessie'nin paylaşımı şu şekilde:

"5 yıl sonra bu harika deneyimi daha iyi bir şekilde bitirmeyi umamazdım! Eşsiz bir duygu: biz İtalya şampiyonuyuz! Bu muhteşem formayı giymiş olmaktan ve bu yolculuğu harika arkadaşlarla paylaşmaktan gurur duyuyorum! Her şey için teşekkürler! Hepinize teşekkür ederim!"

Milan ile 223 maç

Milan forması ile 223 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 37 gol ve 16 asistlik performans göstermişti.







