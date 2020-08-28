Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 5. oyuncu transferini stoper alarak yaptı. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.

Francisco Montero, iki kulüp arasındaki yazışmaların bitmesi ve seyahat izninin alınmasından sonra İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak. Peki, Francisco Montero kimdir, neden gözlük takıyor? Francisco Montero nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

Francisco Montero kimdir, neden gözlük takıyor?

Tam adı Francisco Javier Montero Rubio olan stoper oyuncusu, 14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrinde dünyaya geldi. Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Başkent ekibinde profesyonel olan Montero, stoperin yanı sıra sol bekte de görev alabiliyor.

Francisco Montero, 2017 yılında geçirdiği göz yaralanması nedeniyle maçlara koruyucu gözlükle çıkıyor. Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 6.7 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.