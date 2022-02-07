MENÜ

Francisco Montero: Daha iyi oynamalı ve kazanmalıydık

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu, kötü oynamadıklarını ancak sonunu getiremediklerini vurguladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 00:16 Son Güncelleme:
- A +
Francisco Montero: Daha iyi oynamalı ve kazanmalıydık

Süper Lig 'in 24. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta Francisco Montero, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Kötü oynamadıklarını ancak sonunu getiremediklerini vurgulayan İspanyol stoper, şu ifadeleri kullandı:

''Sonuç olarak daha iyi oynamalı ve kazanmalıydık. Evimizde kazanmak zorundaydık. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Elimizden geleni yaptık, mücadele ettik. Sadece gol eksik kaldı. Golü atamadık, üç puanı alamadık. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Lehimize penaltı olma ihtimali yüksek bir pozisyon vardı. VAR'a gitmesinin gerektiğini düşünüyorum.''


İlgili Haberler
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan hakem kararlarına sert tepki


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...