Francisco Montero: Daha iyi oynamalı ve kazanmalıydık

Süper Lig 'in 24. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta Francisco Montero, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Kötü oynamadıklarını ancak sonunu getiremediklerini vurgulayan İspanyol stoper, şu ifadeleri kullandı:

''Sonuç olarak daha iyi oynamalı ve kazanmalıydık. Evimizde kazanmak zorundaydık. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Elimizden geleni yaptık, mücadele ettik. Sadece gol eksik kaldı. Golü atamadık, üç puanı alamadık. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Lehimize penaltı olma ihtimali yüksek bir pozisyon vardı. VAR'a gitmesinin gerektiğini düşünüyorum.''







