Francesco Totti ve yeni sevgilisi Noemi Bocchi tribünde

Futbol dünyasında yaşanan skandal futbolcu ilişkilerine son olarak Francesco Totti ve Ilary Blasi çifti dahil oldu. Francesco Totti, 20 yıllık eşi tarafından aldatıldığını İtalyan basınına açıklamıştı. 20 yıllık birliktelik sona erdikten kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Francesco Totti yeşil sahalardan uzak kalamadı. Roma'nın unutulmaz futbolcusu Fransa Ligue 1'de oynanan AS Monaco - Clermont mücadelesini yeni aşkıyla birlikte tribünden takip etti.

Fransız medyası ve İtalyan basını ikilinin birlikte izlediği maç sonrası aşkın artık gün yüzüne çıktığını duyurdu. İşte Francesco Totti - Ilary Blasi çifti arasında yaşanan ve 20 yıllık evliliği sonlandıran sürecin detayları ile Francesco Totti'nin yeni aşkının ilk görüntüsü...

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde Francesco Totti - Ilary Blasi çiftinin ayrılık süreci en çok konuşulan konuların başında geldi. Roma'nın eski futbolcusu Francesco Totti, Corriere della Sera'ya suskunluğunu bozdu. Ilary Blasi tarafından aldatıldığını açıklayan Francesco Totti, 20 yıllık eşinin mesajlaşmalarını yakaladığını duyurdu. 46 yaşındaki efsane futbol adamı ikili arasındaki ilişkide aldatılma ihtimalinin ilk olarak eylül ayında gündeme geldiğini belirtti.

Francesco Totti, Ilary Blasi'nin telefonunu kurcaladıktan sonra kuaförü Alessia'dan gelen mesajlar dikkatini çekti. Ilary ve Allessia'nın kuaför dışında bir yerde buluşmalarından şüphelenen Francesco Totti şüphelerini bu mesajlaşmanın artırdığını kaydetti. Ilary Blasi'nin Milano'da gereğinden fazla zaman gecirecek olması artık bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Francesco Totti, Ilary'nin o an sevgilisiyle buluştuğunu anladığını belirtti.

Francesco Totti, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması. Şoktu! Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar oradaydı işte. Otellerde buluşuyorlardı mesajlarda..."

"DEPRESYONDAYDIM"

Kimseye bir şey söyleyemediğini ve depresyona girdiğini belirten Francesco Totti sözlerine şu şekilde devam etti: "Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım. Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."

Ilary Blasi'nin kendisini başka kişilerle de aldattığını duyuran 46 yaşındaki efsane futbolcu, "Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları" diye konuştu.

"HABERİM OLSAYDI YAN YANA OTURURDUK"

İtalyan basınına konuşan Francesco Totti son olarak Noemi Bocchi ile adının aşk iddialarıyla gündeme gelmesine dair gelen soruyu cevapladı. 46 yaşındaki eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Noemi ile ilk başta arkadaştım. Olimpico'da uzak oturduğumuz gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından Olimpico'ya gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana otururduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki" ifadelerini kullandı.

MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER

Francesco Totti'nin adının anıldığı Noemi Bocchi ile ilgili son hamlesi kısa süre önce gerçekleşti. Yeni aşka yelken açtıkları belirtilen çift Fransa Ligue 1'de oynanan AS Monaco - Clermont müsabakasını tribünden birlikte takip etti. Fransız basını ve İtalyan basını bu birlikteliğin çiftin artık aşk iddialarından kaçınmadığı şeklinde yorumladı.

(Skorer)