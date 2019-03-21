Francesco Totti ve Gianluca Vialli, EURO 2020 elçisi oldu!

İtalyan futbolunun iki efsanevi ismi Francesco Totti ve Gianluca Vialli, ülkeleri tarafından büyük bir onura layık görüldü. İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada iki eski futbolcunun EURO 2020 elçisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca yalnızca Roma'da top koşturan Totti, efsanesi olduğu şehirde oynanacak 4 karşılaşmada görev alacak. Vialli ise yine Roma'daki gönüllülerin temsilcisi olarak çalışacak. Hatırlanacağı gibi Avrupa futbolunun ülkeler bazındaki en önemli organizasyonu, kuruluşunun 60. yılı nedeniyle 12 farklı şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler