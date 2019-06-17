Roma'nın efsanevi yıldızı Francesco Totti, 30 yıl önce kapısından girdiği kulübe bugün resmen veda etti. 2017 yılında sahalara veda ettikten sonra İtalyan kulübüne yönetici olarak hizmet eden 42 yaşındaki eski futbolcu, veda toplantısında yönetime sert sözlerle yüklendi. Foto Italico Spor Kompleksi'nde basına açıklamalarda bulunan Totti, aldığı kararla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün Roma'daki görevimden istifa ediyorum. Böyle bir şeyin hiç yaşanmamasını umuyordum ama maalesef bu çirkin ve ağır gün geldi. Roma'da şimdiye dek teknik alanda çalışma fırsatı bulamadım. Bu seferki vedam, emeklilikle kıyaslanmayacak kadar berbat. Roma'dan ayrılmak, benim için ölmek gibi. Hatta ölsem daha iyiydi. Roma sevilmesi ve desteklenmesi gereken bir kulüp. Dolayısıyla burada Totticiler, Pallottacılar ya da Baldiniciler olmamalı. Yalnızca Roma taraftarları olmalı.

Herkes futbolu nasıl bıraktığımı biliyor. Benden kariyerimi bitirmemi istediler. Yönetici olarak 6 yıllık sözleşmem vardı. Ben de yeni maceramın öncekinden çok daha farklı olduğunun bilinciyle çalışmaya başladım. Pek çok söz verdiler ama hiçbirini tutmadılar. Zaman ilerledikçe de doğal olarak bazı şeyleri değerlendiriyor ve bir yargıya varıyorsunuz. Ben karakterli biriyim. Yalnızca oturup benden istenilenleri yapamam. Bu görevi Roma için kabul ettim ama beni burada istemeyenlere kendimi kullandıracak hâlim yok.

Daha önce de söylediğim gibi başkanlar, antrenörler, oyuncular gelip geçer ama kalıcı olan bayraklardır. Benim niyetimi ve ne istediklerimi çok iyi biliyorlardı. Bu takıma çok şey vermek için göreve başlamıştım ama tüm dürüstlüğümle söylüyorum ki onlar beni hiç istemediler. Aldıkları her kararda beni devre dışı bıraktılar. Bazılarının ana hedefi, Roma'dan Romalıları tasfiye etmek. Sonunda arzu ettikleri şeyi başardılar. Bu saatten sonra ancak kulübün sahipleri değişirse geri dönebilirim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler