Francesco Farioli resmen Karagümrük’te!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'ın görevinden ayrılmasından sonra İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile anlaştı. Ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo’da görev aldıktan sonra Alanyaspor’a transfer alan 31 yaşındaki İtalyan teknik adam Karagümrük ile resmen anlaşma sağladı.

Açıklamada ayrıca, "Farioli’nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu’na ve Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz." denildi.

Francesco Farioli, Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın yardımcılığını üstleniyordu.



