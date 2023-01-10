Francesco Farioli: “İyi top oynuyoruz'

Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında Trabzonspor ’u 5 golle mağlup eden Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok net bir skor aldıklarının altını çizen Farioli, takım için güzel bir skor olduğunu belirtti. Skorun öncesinde oyuncularının sahada göstermiş olduğu performanstan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Farioli, “Bizim oynadığımız futbolu biliyorsunuz. Oyun kurulumundan golü bulmak bizi mutlu ediyor. Golleri bir kenara bıraktığımızda takımımızın savunma çabası ve isteği Trabzonspor gibi kaliteli ayakları olan bir takıma karşı yüksek mücadele göstermiş olması bizleri mutlu etti. Diğer yandan gol yememiş olmamız, maçın sonlarına doğru gol yememe adına oyuncularımızın göstermiş olduğu çaba belli bir skora ulaştıktan sonra alçakgönüllü olmaları, topa sahip olma istekleri, doğru zamanda atak yapma istekleri bizi mutlu eden taraflardı" ifadelerini kullandı.

“İyi top oynadığımızı ama bunu skora yansıtamadığımızı düşünüyoruz”

Bir basın mensubunun iç sahada kazanıldığını ancak deplasman maçlarında kaybedilmesinin sebebi üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Farioli, “Bizim açımızdan da cevap bulamadığımız bir soru. Bu soruyu bizde kendimize soruyoruz. Gerçekten çabalıyoruz, neden olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu soruya şu değerlendirmeyle yaklaşıyoruz. ‘Ne oynuyoruz?’ bugün 5-0’lık bir galibiyet aldık. 7-8 kere rakip kaleye gittik. 1 pozisyon hariç tüm pozisyonları şut ile sonuçlandırdık. Aynı noktada Kasımpaşa maçına değinmek istiyorum. Kasımpaşa 5 kere kalemize geldi, 4 kere gol atabildi. Biz birçok kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Fakat sadece bir gol atabildik. Maç sonu analizleri değerlendirdiğimizde bizim gol beklentisi 2 iken Kasımpaşa’nın bize 4 gol atmalarına rağmen 1.2 idi. Maç bu şekilde sonuçlandı. Bizde biraz daha skora yansımasını istiyoruz. Biz aslında deplasmanda iyi top oynadığımızı ama bunu skora yansıtamadığımızı düşünüyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Bizde bunu iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Elbette birkaç dinamik var. Bunlardan biri çok genç bir takımız. Furkan Bayır geçen sene bizimle oynamaya başladı. Bu sene devamlılık kazandı. Yusuf Özdemir genç oyuncularımızdan biri. Belki bu bazı noktalarda kırılgan olmamızın nedeni olabilir” şeklinde konuştu.

ANTALYA (İHA)