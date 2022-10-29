Francesco Farioli: Gol için verdiğimiz çaba hoşumuza gitti

Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden Alanyaspor , müsabakadan galip ayrıldı. 2-0’lık skor ile maçı tamamlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, bu galibiyetin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

İlk defa bir maçı gol yemeden tamamladıklarına dikkat çeken Teknik Direktör Farioli, “Bugün takımdaki oyuncularımızın gol için vermiş olduğu çaba, takım ruhu, savunma ruhu bizim hoşumuza gitti. Gerçekten bizi mutlu etti. Elbette bazen oyun çok istediğimiz gibi olmadı. Geriden oyun kurulumunda, teknik ve taktik açıdan çok istediğimiz gibi bir maç olmasa da günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Özellikle ikinci goldeki oyuncuların işbirliği, çalışması, topu öne taşıma azmi ve sonunda golü bulmuş olmamız bizi mutlu etti” diye konuştu.

ANTALYA (İHA)